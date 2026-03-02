Россия атаковала энергообъекты Украины

В ночь на 2 марта российская армия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает Министерство энергетики, пишут украинские СМИ.
«В результате чего обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.
«Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона», - проинформировали в ведомстве.
*** 12:13
Один человек погиб в результате российского удара беспилотником по жилому дому в Черниговской области Украины. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА (областной военной администрации) Вячеслав Чаус в Telegram.
«Ночью «Герань» ударила по дому в селе Сновской общины. Произошел пожар. В результате этой атаки погибла женщина пожилого возраста. Дом уничтожен», - написал Чаус.
По его словам, также российский дрон атаковал объект теплоснабжения в Семеновской общине.
Всего за прошедшие сутки россияне обстреляли Черниговскую область 40 раз, в регионе прозвучало 67 взрывов.