Россия атаковала энергообъекты Украины

В ночь на 2 марта российская армия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает Министерство энергетики, пишут украинские СМИ.

«В результате чего обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

«Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона», - проинформировали в ведомстве.