Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Россия атаковала энергообъекты Украины

В ночь на 2 марта российская армия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает Министерство энергетики, пишут украинские СМИ.

«В результате чего обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

«Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона», - проинформировали в ведомстве.

Один человек погиб в результате российского удара беспилотником по жилому дому в Черниговской области Украины. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА (областной военной администрации) Вячеслав Чаус в Telegram.

«Ночью «Герань» ударила по дому в селе Сновской общины. Произошел пожар. В результате этой атаки погибла женщина пожилого возраста. Дом уничтожен», - написал Чаус.

По его словам, также российский дрон атаковал объект теплоснабжения в Семеновской общине.

Всего за прошедшие сутки россияне обстреляли Черниговскую область 40 раз, в регионе прозвучало 67 взрывов.

