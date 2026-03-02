Пять главных мифов об иммунитете

Специалист разъясняет основные функции иммунной системы, различия между врождённым и приобретенным иммунитетом, а также правильные и ошибочные подходы к теме иммунной недостаточности.

В современную эпоху, несмотря на обилие информации об иммунной системе, особенно важно придерживаться научно обоснованного подхода в этой сфере. На фоне широко распространенных представлений об «укреплении» иммунитета, каковы реальные медицинские факты? Как работает иммунная система, в каких случаях ее ослабление считается реальной проблемой и когда требуются лабораторные анализы? Чтобы внести ясность в эти вопросы, Минздрав представил интервью со специалистом-экспертом, терапевтом Нахидом Магеррамовым.

– Какова основная функция иммунной системы?

– Основная функция иммунной системы — защита организма от чужеродных и потенциально вредных воздействий. К ним относятся бактерии, вирусы, грибки, паразиты и опухолевые клетки. В современной медицине иммунная система рассматривается не только как механизм борьбы с инфекциями, но и как система внутреннего контроля и баланса. Она распознает чужеродные антигены, нейтрализует их, устраняет поврежденные и мутировавшие клетки и формирует иммунную память для более быстрого ответа при повторной встрече с тем же патогеном. Иными словами, именно благодаря иммунной системе мы защищены от болезней.

В сфере общественного здравоохранения мониторинг и контроль инфекций делают иммунную систему ключевым защитным фактором как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Этот подход особенно отражается в программах вакцинации и стратегиях эпидемиологического надзора.

– Что такое врожденный иммунитет?

– Функционально иммунная система состоит из двух основных частей, тесно взаимодействующих между собой: врожденного и приобретенного иммунитета.

Врожденный иммунитет — это защитный механизм, присутствующий с рождения, и он носит неспецифический характер. Это означает, что система реагирует не на конкретный микроорганизм, а на общие угрозы. Он считается первой линией защиты организма и активируется в очень короткие сроки.

К этим механизмам относятся физические барьеры (кожа и слизистые оболочки), химические барьеры (желудочная кислота и различные ферменты), а также клеточные компоненты — нейтрофилы, макрофаги и естественные киллерные клетки. Важной частью является и система комплемента, участвующая в нейтрализации патогенов. Врождённый иммунитет обеспечивает быстрый и эффективный первичный ответ.

– Существуют ли основные лабораторные анализы и тесты, указывающие на иммунную недостаточность?

– Понятие иммунной недостаточности в медицине основывается на чётких критериях и не оценивается только по субъективным жалобам. После сбора полного анамнеза решение принимается на основе обследований. Самым простым первичным исследованием является общий анализ крови. Он показывает общее количество лейкоцитов и их дифференциальное распределение. Повышение или снижение уровня лейкоцитов может указывать на функциональные нарушения иммунной системы.

Также важно определение уровня иммуноглобулинов. Снижение уровней IgG, IgA и IgM может свидетельствовать о гуморальной иммунной недостаточности. Особое значение имеют показатели лимфоцитов. При необходимости оцениваются компоненты системы комплемента. В зависимости от клинической ситуации могут проводиться дополнительные генетические тесты.

Лабораторные результаты всегда оцениваются в сочетании с клинической картиной. Например, низкий уровень витамина D сам по себе не означает серьёзной иммунной недостаточности и должен рассматриваться вместе с клиническими проявлениями.