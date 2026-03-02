USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Пять главных мифов об иммунитете

Интервью со специалистом-экспертом Минздрава
12:24

В современную эпоху, несмотря на обилие информации об иммунной системе, особенно важно придерживаться научно обоснованного подхода в этой сфере. На фоне широко распространенных представлений об «укреплении» иммунитета, каковы реальные медицинские факты? Как работает иммунная система, в каких случаях ее ослабление считается реальной проблемой и когда требуются лабораторные анализы? Чтобы внести ясность в эти вопросы, Минздрав представил интервью со специалистом-экспертом, терапевтом Нахидом Магеррамовым.

Специалист разъясняет основные функции иммунной системы, различия между врождённым и приобретенным иммунитетом, а также правильные и ошибочные подходы к теме иммунной недостаточности.

– Какова основная функция иммунной системы?

– Основная функция иммунной системы — защита организма от чужеродных и потенциально вредных воздействий. К ним относятся бактерии, вирусы, грибки, паразиты и опухолевые клетки. В современной медицине иммунная система рассматривается не только как механизм борьбы с инфекциями, но и как система внутреннего контроля и баланса. Она распознает чужеродные антигены, нейтрализует их, устраняет поврежденные и мутировавшие клетки и формирует иммунную память для более быстрого ответа при повторной встрече с тем же патогеном. Иными словами, именно благодаря иммунной системе мы защищены от болезней.

В сфере общественного здравоохранения мониторинг и контроль инфекций делают иммунную систему ключевым защитным фактором как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Этот подход особенно отражается в программах вакцинации и стратегиях эпидемиологического надзора. 

– Что такое врожденный иммунитет? 

– Функционально иммунная система состоит из двух основных частей, тесно взаимодействующих между собой: врожденного и приобретенного иммунитета.

Врожденный иммунитет — это защитный механизм, присутствующий с рождения, и он носит неспецифический характер. Это означает, что система реагирует не на конкретный микроорганизм, а на общие угрозы. Он считается первой линией защиты организма и активируется в очень короткие сроки.

К этим механизмам относятся физические барьеры (кожа и слизистые оболочки), химические барьеры (желудочная кислота и различные ферменты), а также клеточные компоненты — нейтрофилы, макрофаги и естественные киллерные клетки. Важной частью является и система комплемента, участвующая в нейтрализации патогенов. Врождённый иммунитет обеспечивает быстрый и эффективный первичный ответ. 

– Существуют ли основные лабораторные анализы и тесты, указывающие на иммунную недостаточность? 

– Понятие иммунной недостаточности в медицине основывается на чётких критериях и не оценивается только по субъективным жалобам. После сбора полного анамнеза решение принимается на основе обследований. Самым простым первичным исследованием является общий анализ крови. Он показывает общее количество лейкоцитов и их дифференциальное распределение. Повышение или снижение уровня лейкоцитов может указывать на функциональные нарушения иммунной системы.

Также важно определение уровня иммуноглобулинов. Снижение уровней IgG, IgA и IgM может свидетельствовать о гуморальной иммунной недостаточности. Особое значение имеют показатели лимфоцитов. При необходимости оцениваются компоненты системы комплемента. В зависимости от клинической ситуации могут проводиться дополнительные генетические тесты.

Лабораторные результаты всегда оцениваются в сочетании с клинической картиной. Например, низкий уровень витамина D сам по себе не означает серьёзной иммунной недостаточности и должен рассматриваться вместе с клиническими проявлениями. 

– Каковы симптомы иммунной недостаточности?

– Ослабление иммунной системы чаще всего проявляется повторяющимися и тяжело протекающими инфекциями. Особое внимание привлекают частые респираторные инфекции, повторные пневмонии и необходимость длительного приёма антибиотиков. Устойчивые грибковые инфекции, медленное заживление ран и необъяснимая хроническая усталость также могут быть признаками.

У детей задержка роста и развития может вызывать подозрение на иммунную недостаточность.

Иммунные дефициты могут иметь генетическое происхождение. В других случаях вторичная иммунная недостаточность развивается вследствие химиотерапии, метаболических нарушений, тяжёлого дефицита питания или хронического стресса. 

– Укрепляет ли здоровое питание иммунитет? 

– Здоровое и сбалансированное питание важно для нормального функционирования иммунной системы, однако считать его средством «укрепления» иммунитета некорректно. Для синтеза иммунных клеток и антител необходимы достаточное количество белка, а также соответствующие витамины и микроэлементы.

Продукты, богатые клетчаткой, поддерживают здоровье кишечника и играют важную роль в регуляции иммунной системы.

У здоровых людей нет доказательств того, что дополнительный приём витаминов и минералов усиливает иммунную систему. Однако при выявленном реальном дефиците его коррекция необходима и может способствовать нормализации иммунной функции.

Иммунная система — это сложный и многоуровневый защитный механизм. Она борется с патогенами, обеспечивает клеточный контроль и формирует иммунную память. Врождённый иммунитет обеспечивает быстрый и неспецифический ответ, а приобретённый — специфическую и долговременную защиту. Иммунная недостаточность подтверждается только на основании клинических и лабораторных критериев, а здоровый образ жизни, сбалансированное питание, достаточный сон и управление стрессом играют важную роль в поддержании иммунного здоровья.

В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 341
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 269
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1049
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 1185
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
13:05 770
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
13:02 717
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
13:00 753
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
12:42 1277
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
12:40 856
Германии нечем воевать с Ираном
Германии нечем воевать с Ираном обновлено 13:08
13:08 1708
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни обновлено 12:28
12:28 2369

