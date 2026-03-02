USD 1.7000
Теймур Мусаев встретился с победителем четвертого конкурса Yüksəliş

12:39

Министр здравоохранения Теймур Мусаев в рамках инициатив, направленных на развитие кадрового потенциала в стране, провел очередную встречу с победителем IV конкурса Yüksəliş Айазом Мамедовым.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения АР.

В ходе встречи были затронуты вопросы проводимых реформ в сфере здравоохранения, внедрения инновационных подходов в управлении, процесса цифровизации и развития человеческих ресурсов. Министр выслушал предложения и инициативы победителя конкурса, подчеркнув, что поддержка профессионального развития победителей конкурса Yüksəliş является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Теймур Мусаев отметил, что конкурс Yüksəliş является важной платформой для выявления молодых и перспективных кадров, а также обеспечения их активного участия в государственном управлении. Он подчеркнул значимую роль профессиональных и инициативных молодых специалистов в реализации нововведений в сфере здравоохранения.

В рамках встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам совершенствования управления системой здравоохранения, повышения качества медицинских услуг и внедрения инновационных решений.

В завершение министр пожелал победителю конкурса Yüksəliş успехов в дальнейшей деятельности.

