Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Германии нечем воевать с Ираном

Германия не будет участвовать в войне с Ираном, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Федеративная Республика определенно не намерена участвовать ни в каком виде», — цитирует Йоханна DW, который добавил, что у Германии нет баз в регионе. Кроме того, по словам министра, у Германии также нет соответствующих военных ресурсов, однако солдаты бундесвера, возможно, будут защищаться в случае нападения. Подразделения немецкой армии в настоящее время дислоцированы в Иордании и Ираке.

«Если этот режим будет остановлен, так что он больше не сможет действовать против нас, как это было в прошлом, то это повысит нашу безопасность здесь, в Германии. И это для меня крайне важный аспект», — подчеркнул Вадефуль.

Германия серьезно рассматривает возможность вступления в военный конфликт с Ираном. Об этом сообщает GLZRadio со ссылкой на немецкие источники.

По данным источников, планирование возможных действий уже ведется в координации с США. Как утверждается, Берлин может либо принять непосредственное участие в бомбардировках, либо ограничиться предоставлением военной поддержки.

Официальных заявлений со стороны властей Германии на данный момент не поступало.

