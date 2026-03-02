Германии нечем воевать с Ираном

Германия не будет участвовать в войне с Ираном, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Федеративная Республика определенно не намерена участвовать ни в каком виде», — цитирует Йоханна DW, который добавил, что у Германии нет баз в регионе. Кроме того, по словам министра, у Германии также нет соответствующих военных ресурсов, однако солдаты бундесвера, возможно, будут защищаться в случае нападения. Подразделения немецкой армии в настоящее время дислоцированы в Иордании и Ираке.

«Если этот режим будет остановлен, так что он больше не сможет действовать против нас, как это было в прошлом, то это повысит нашу безопасность здесь, в Германии. И это для меня крайне важный аспект», — подчеркнул Вадефуль.