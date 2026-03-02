Российская элита прибавила миллиарды

Суммарное состояние крупнейших российских предпринимателей с начала года выросло на $5,376 млрд и к 2 марта достигло $309,75 млрд. Такие расчеты приводят российские СМИ на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

По информации Bloomberg, самым состоятельным россиянином стал генеральный директор «Севергрупп» Алексей Мордашов: с начала года его капитал увеличился примерно на $1 млрд и достиг $27,3 млрд. Следом в списке идет один из ключевых акционеров «Норникеля» Владимир Потанин – его состояние выросло на $610 млн, до $27 млрд. Третью позицию среди российских предпринимателей занимает совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чьи активы прибавили $2,4 млрд и оцениваются в $25 млрд.

Самым богатым человеком мира по-прежнему остается американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его состояние увеличилось почти на $46,4 млрд и составило $666 млрд. Далее в списке следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин: их капиталы с начала года сократились на $836 млн и $724 млн соответственно.

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index включены 500 самых состоятельных людей планеты, в том числе 20 российских граждан.