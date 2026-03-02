USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Российская элита прибавила миллиарды

12:39 976

Суммарное состояние крупнейших российских предпринимателей с начала года выросло на $5,376 млрд и к 2 марта достигло $309,75 млрд. Такие расчеты приводят российские СМИ на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

По информации Bloomberg, самым состоятельным россиянином стал генеральный директор «Севергрупп» Алексей Мордашов: с начала года его капитал увеличился примерно на $1 млрд и достиг $27,3 млрд. Следом в списке идет один из ключевых акционеров «Норникеля» Владимир Потанин – его состояние выросло на $610 млн, до $27 млрд. Третью позицию среди российских предпринимателей занимает совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чьи активы прибавили $2,4 млрд и оцениваются в $25 млрд.

Самым богатым человеком мира по-прежнему остается американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его состояние увеличилось почти на $46,4 млрд и составило $666 млрд. Далее в списке следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин: их капиталы с начала года сократились на $836 млн и $724 млн соответственно. 

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index включены 500 самых состоятельных людей планеты, в том числе 20 российских граждан.

В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 351
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 271
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1051
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 1193
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
13:05 776
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
13:02 723
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
13:00 761
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
12:42 1283
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
12:40 858
Германии нечем воевать с Ираном
Германии нечем воевать с Ираном обновлено 13:08
13:08 1713
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни обновлено 12:28
12:28 2371

ЭТО ВАЖНО

В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 351
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 271
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1051
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 1193
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
13:05 776
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
13:02 723
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
13:00 761
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
12:42 1283
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
12:40 858
Германии нечем воевать с Ираном
Германии нечем воевать с Ираном обновлено 13:08
13:08 1713
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни обновлено 12:28
12:28 2371
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться