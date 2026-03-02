Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Кассем стал целью для ликвидации после ночного обстрела Израиля ракетами и беспилотниками.

По словам Каца, «террористическая организация «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля», а Касем, который, как утверждается, принял решение об атаке «под давлением Ирана», отныне является «отмеченной целью для устранения».

Министр также заявил, что любой, кто «пойдет по пути» верховного лидера Ирана Али Хаменеи, «вскоре окажется вместе с ним».