Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу

13:00 764

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил поражение базы ВМС республики в ОАЭ. По его словам, жертв и пострадавших нет, речь идет о материальном ущербе.

Вчера министр обороны Франции Катрин Вотрен сообщила, что военно-морская база Франции в Объединенных Арабских Эмиратах пострадала из-за поражения дроном, но речь идет о незначительных повреждениях.

«Ангар нашей военно-морской базы, который граничит с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби», – заявила она.

Вотрен подчеркнула, что речь не идет о «прилете» на территорию, где размещен французский контингент, а также что сами военные не пострадали.

«Ущерб только материальный и ограниченный. Пострадавших нет», – заявила она, добавив, что французские военные в регионе находятся в состоянии максимальной готовности «в условиях, которые меняются каждый час».

