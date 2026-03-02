USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым

Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранские власти дважды пытались его устранить. Об этом написал в X репортер телеканала ABC News Джонатан Карл, взявший у президента интервью.

«В другом телефонном разговоре сегодня вечером президент Трамп сказал мне следующее о смерти Али Хаменеи: «Я добрался до него раньше, чем он до меня. Они пытались дважды [меня устранить]. Но я добрался до него первым». Это отсылка к тому, что, по версии американской разведки, было заговором с целью убить Трампа в 2024 году», - приводит Карл слова главы государства.

