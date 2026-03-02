Сколько человек эвакуированы в Азербайджан из Ирана?

С начала военной операции США и Израиля через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 312 человек.

С 28 февраля до 10:00 утра 2 марта государственную границу пересек 101 гражданин Азербайджана.

Кроме того, через азербайджанскую границу были эвакуированы 76 граждан Китая, 39 - России, 32 - Пакистана, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Таджикистана, 6 - ОАЭ, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии.