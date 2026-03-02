USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Сколько человек эвакуированы в Азербайджан из Ирана?

13:12 422

С начала военной операции США и Израиля через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 312 человек. 

С 28 февраля до 10:00 утра 2 марта государственную границу пересек 101 гражданин Азербайджана.

Кроме того, через азербайджанскую границу были эвакуированы 76 граждан Китая, 39 - России, 32 - Пакистана, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Таджикистана, 6 - ОАЭ, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии.

В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 373
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 278
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1061
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 1214
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
13:05 785
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
13:02 731
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
13:00 771
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
12:42 1293
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
12:40 862
Германии нечем воевать с Ираном
Германии нечем воевать с Ираном обновлено 13:08
13:08 1729
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни обновлено 12:28
12:28 2382

