Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Водителей мопедов предупреждают

13:23 406

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям мопедов в связи с изменениями в правилах.

В ведомстве сообщили, что с 26 марта для управления мопедом потребуется водительское удостоверение категории A1, свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный номерной знак.

МВД Азербайджана рекомендует заранее обратиться в регистрационно-экзаменационные пункты по месту учета для оформления необходимых документов. Отмечается, что все процедуры осуществляются по единому порядку с обеспечением равных и удобных условий обслуживания граждан.

Ведомство призвало водителей соблюдать установленные сроки и своевременно выполнять требования законодательства, чтобы избежать административной ответственности после 26 марта.

В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 375
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 278
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1062
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 1217
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
13:05 786
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
13:02 732
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
13:00 771
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
12:42 1296
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
12:40 864
Германии нечем воевать с Ираном
Германии нечем воевать с Ираном обновлено 13:08
13:08 1730
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни обновлено 12:28
12:28 2382

