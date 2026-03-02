USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре

13:25 280

Министерство обороны Великобритании подтвердило атаку беспилотника на британскую военную базу на Кипре, пишет The Independent.

«Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемую атаку беспилотника на авиабазу ВВС Акротири на Кипре, произошедшую в полночь по местному времени, — заявил представитель ведомства. — Наш уровень защиты в регионе находится на самом высоком уровне, и база приняла меры для защиты наших людей».

Собеседник издания добавил, что ситуация развивается в режиме реального времени. По его данным, в результате иранской атаки не было жертв, однако был причинен «незначительный ущерб».

За несколько часов до атаки премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предоставил США разрешение на использование британских военных баз на Ближнем Востоке. По его словам, это должно было стать ответом на иранские удары по союзникам Лондона.

Ранее власти Британии, Германии и Франции пригрозили применением военной силы, если Иран не прекратит атаки на их ближневосточных союзников. Под удары Ирана с 28 февраля помимо Израиля попадают Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания, на территории которых находятся военные базы США.

В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 377
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 281
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1064
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 1220
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
13:05 789
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
13:02 732
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
13:00 773
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
12:42 1297
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
12:40 865
Германии нечем воевать с Ираном
Германии нечем воевать с Ираном обновлено 13:08
13:08 1731
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни обновлено 12:28
12:28 2383

ЭТО ВАЖНО

В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 377
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 281
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1064
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 1220
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
13:05 789
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
13:02 732
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
13:00 773
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
12:42 1297
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
12:40 865
Германии нечем воевать с Ираном
Германии нечем воевать с Ираном обновлено 13:08
13:08 1731
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни обновлено 12:28
12:28 2383
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться