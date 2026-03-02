В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить

Трое американских военнослужащих погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения на фоне продолжающихся боевых действий с Ираном. Об этом сообщили представители военного командования США. Это первые подтвержденные потери американской стороны в рамках кампании, которая стремительно усилила опасения относительно способности Пентагона обеспечить безопасность своего персонала в регионе, пишет The Washington Post.

Кроме того, неустановленное число военных получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга. По данным заявления Центрального командования ВС США (CENTCOM), часть из них уже возвращается к службе. Трое погибших служили в подразделении материально-технического обеспечения в Кувейте, сообщили The Washington Post два источника в американских структурах. По словам одного из них, погибшие были военнослужащими армии США. При этом в официальном заявлении не уточняется место их гибели, что отличается от традиционной практики Пентагона при объявлении о боевых потерях.

Секретность подчеркивает напряженность ситуации для американских военных на Ближнем Востоке после того, как Иран нанес удары по объектам и интересам США в нескольких странах региона вслед за гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Представители Пентагона и CENTCOM отказались от дополнительных комментариев.

В заявлении Центрального командования погибшие названы «павшими в бою». Их гибель фактически возвращает США к масштабному военному присутствию на Ближнем Востоке, где в течение двух десятилетий после 11 сентября американские администрации вели дорогостоящие войны. Объявляя о начале операции Epic Fury в ночь на субботу, президент Дональд Трамп признал вероятность потерь, заявив: «Такое часто случается на войне».

В видеообращении, опубликованном Белым домом, Трамп назвал погибших военнослужащих героями, «принесшими высшую жертву ради страны», и допустил, что жертв может стать больше. В интервью Daily Mail он заявил, что операция может продолжаться до четырех недель.

С момента начала совместных ударов США и Израиля по целям в Иране многочисленные американские объекты в регионе подверглись атакам. По словам Трампа, целью кампании является свержение теократического режима в Тегеране и уничтожение его военного потенциала.

В воскресенье CENTCOM сообщило, что американские силы уже уничтожили более 1000 целей, включая корабли и подлодки, ракетные позиции, коммуникационные узлы и центры управления Корпуса стражей исламской революции. По словам одного из чиновников, речь идет о «крайне агрессивной» операции по максимально быстрому подавлению возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников.

Тем не менее в течение ночи иранская сторона запустила «десятки и десятки» ракет и ударных дронов, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, Иран перешел к полномасштабной ответной фазе. Особую обеспокоенность вызывает масштаб атак и выбор целей, включая объекты в арабских странах региона. Американские официальные лица также выражают тревогу по поводу систем управления и контроля иранских вооружений после гибели части высшего руководства страны.

В Пентагоне и внутри администрации усиливаются опасения, что конфликт может выйти из-под контроля. По словам источников, настроение в оборонном ведомстве «напряженное и параноидальное». Руководство обеспокоено тем, что боевые действия могут затянуться на недели, что создаст дополнительную нагрузку на ограниченные запасы систем противовоздушной обороны США. Для перехвата одной ракеты часто требуется два или три перехватчика.

Глава демократической фракции в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Адам Смит заявил, что операция еще больше истощит запасы боеприпасов, которые и без того находятся под давлением. По его словам, ресурсы США «сильно растянуты».

Как ранее сообщала The Washington Post, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждал Белый дом о рисках, связанных с нехваткой боеприпасов и отсутствием широкой военной поддержки со стороны союзников.

США располагают значительными силами в регионе, включая девять эсминцев, способных перехватывать ракеты. Однако одной из серьезных угроз остаются иранские беспилотники Shahed, которые летают низко и медленно и не являются оптимальными целями для американских систем ПВО.

Трамп неоднократно заявлял о приверженности долгосрочной военной операции против Ирана. В отличие от точечной операции в июне против иранской ядерной программы, нынешняя кампания, по его словам, предполагает продолжительные «массированные и точечные бомбардировки» до достижения заявленной цели — установления мира на Ближнем Востоке.

Упоминание осколочных ранений и сотрясений в заявлении CENTCOM указывает на применение ракет и беспилотников, создающих ударную волну. Хотя значительная часть атак была перехвачена, некоторые удары достигли целей, включая обстрел американской военно-морской базы в Бахрейне.

В 2024 году трое американских военнослужащих уже погибли в результате атаки беспилотника на базу в Иордании. Тогда иранский дрон поразил жилой сектор базы, а последующее расследование выявило просчеты в системе обнаружения и перехвата, а также отказ в размещении дополнительных средств ПВО.