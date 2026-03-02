Теперь Британия просит помощи у Украины

Великобритания хочет использовать опыт Украины для защиты стран Персидского залива от иранских дронов. Для этого Лондон планирует привлекать украинских специалистов. Об этом сказал премьер-министр страны Кир Стармер в заявлении по ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы также привлечем специалистов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны, которые их атакуют», — заявил британский премьер.