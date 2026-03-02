USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Теперь Британия просит помощи у Украины

видео
13:33 305

Великобритания хочет использовать опыт Украины для защиты стран Персидского залива от иранских дронов. Для этого Лондон планирует привлекать украинских специалистов. Об этом сказал премьер-министр страны Кир Стармер в заявлении по ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы также привлечем специалистов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны, которые их атакуют», — заявил британский премьер.

Также Стармер сообщил, что Лондон предоставил разрешение США использовать базы Королевских воздушных сил на Кипре для защиты от ударов Ирана.

Ранее Вашингтон получил от британского правительства отказ в удовлетворении этой просьбы: Британия колебалась из-за риска нарушения международного права.

Сейчас же Лондон изменил позицию – после атак Ирана по ряду стран Персидского залива, которые не участвовали в операции США и Израиля. Как подчеркнул Стармер, в этих странах под иранскими ударами оказались аэропорты и гостиницы, где находились граждане Великобритании, также Тегеран атаковал военную базу в Бахрейне, из-за чего могли погибнуть британские военные.

Германия, Франция и Британия готовы вступить в войну против Ирана. Соответствующее заявление накануне сделали лидеры этих трех европейских государств после ряда иранских ударов по странам региона и военным базам союзников, расположенных в этих странах.

В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 384
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 285
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1069
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 1224
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
13:05 794
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
13:02 735
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
13:00 775
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
12:42 1300
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
12:40 865
Германии нечем воевать с Ираном
Германии нечем воевать с Ираном обновлено 13:08
13:08 1738
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни обновлено 12:28
12:28 2385

ЭТО ВАЖНО

В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 384
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 285
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1069
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 1224
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
Мэр Тбилиси застрял в Абу-Даби
13:05 794
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
Трамп: Хаменеи хотел меня убить, но я добрался до него первым
13:02 735
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
Париж подтвердил атаку Ирана на французскую базу
13:00 775
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
Посол Ирана в Баку об Ормузском проливе
12:42 1300
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
Израиль пригрозил отправить лидера «Хезболлы» к Хаменеи
12:40 865
Германии нечем воевать с Ираном
Германии нечем воевать с Ираном обновлено 13:08
13:08 1738
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни обновлено 12:28
12:28 2385
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться