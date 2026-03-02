USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик

13:42 1359

Турция опровергла информацию об атаках Ирана по якобы «американской базе» Инджирлик в качестве ответной меры на совместную военную операцию США и Израиля, сообщает Центр по борьбе с дезинформацией Турции.

В ведомстве подчеркнули, что на территории Турции нет ни одной военной базы США или какого-либо другого иностранного государства.

«Воздушное, сухопутное и морское пространство Турецкой Республики, а также все военные объекты находятся под ее полным суверенитетом и контролем. Никаких фактов нападения на страну не зафиксировано. Подобные публикации преследуют цель представить Турцию стороной региональных конфликтов и являются дезинформацией. Система обороны и безопасности Турции продолжает функционировать в штатном режиме всеми своими структурами, а процессы оперативно отслеживаются компетентными органами», - говорится в заявлении.

В Центре по борьбе с дезинформацией также призвали общественность руководствоваться исключительно заявлениями официальных ведомств.

Сегодня в социальных сетях распространились слухи о том, что Иран якобы нанес удар по авиабазе НАТО в турецком городе Инджирлике, которую при этом представили как американскую.

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2197
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1201
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1527
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1142
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1647
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12659
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1360
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2187
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 785
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1692
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2853

ЭТО ВАЖНО

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2197
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1201
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1527
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1142
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1647
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12659
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1360
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2187
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 785
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1692
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2853
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться