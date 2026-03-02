В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик

Турция опровергла информацию об атаках Ирана по якобы «американской базе» Инджирлик в качестве ответной меры на совместную военную операцию США и Израиля, сообщает Центр по борьбе с дезинформацией Турции.

В ведомстве подчеркнули, что на территории Турции нет ни одной военной базы США или какого-либо другого иностранного государства.

«Воздушное, сухопутное и морское пространство Турецкой Республики, а также все военные объекты находятся под ее полным суверенитетом и контролем. Никаких фактов нападения на страну не зафиксировано. Подобные публикации преследуют цель представить Турцию стороной региональных конфликтов и являются дезинформацией. Система обороны и безопасности Турции продолжает функционировать в штатном режиме всеми своими структурами, а процессы оперативно отслеживаются компетентными органами», - говорится в заявлении.

В Центре по борьбе с дезинформацией также призвали общественность руководствоваться исключительно заявлениями официальных ведомств.

Сегодня в социальных сетях распространились слухи о том, что Иран якобы нанес удар по авиабазе НАТО в турецком городе Инджирлике, которую при этом представили как американскую.