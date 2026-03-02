Российские нефтекомпании богатеют

После начала торгов 2 марта акции российских нефтяных компаний, таких как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и т.д., начали стремительно расти. Об этом говорится на российском ресурсе Smartlab.
Акции «Газпром нефти» выросли на 5,2%, «Лукойла» - на 5,3%, а «Роснефти» - на 8,64%.
Как растут другие российские акции:
«Новатэк» - 6,02%
«Башнефть» - 5,23%
«Сургутнефтегаз» - 4,54%
«Русснефть» - 8,73%
«Татнефть» - 5,66%.
Это происходит из-за роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.
Напомним, утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану и ливанской «Хезболле». После этого Иран атаковал Бахрейн и Эмираты, а также блокировал главную артерию поставок ближневосточной нефти - Ормузский пролив. В результате цена на нефть марки Brent подскочила на 13% до уровня более 82 долларов за баррель, и нефтяные рынки сейчас готовятся к длительной волатильности и постоянным перебоям в работе Ормузского пролива.