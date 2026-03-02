Российские нефтекомпании богатеют

После начала торгов 2 марта акции российских нефтяных компаний, таких как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и т.д., начали стремительно расти. Об этом говорится на российском ресурсе Smartlab.

Акции «Газпром нефти» выросли на 5,2%, «Лукойла» - на 5,3%, а «Роснефти» - на 8,64%.