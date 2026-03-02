USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Российские нефтекомпании богатеют

13:45 1199

После начала торгов 2 марта акции российских нефтяных компаний, таких как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и т.д., начали стремительно расти. Об этом говорится на российском ресурсе Smartlab.

Акции «Газпром нефти» выросли на 5,2%, «Лукойла» - на 5,3%, а «Роснефти» - на 8,64%.

Как растут другие российские акции:

«Новатэк» - 6,02%

«Башнефть» - 5,23%

«Сургутнефтегаз» - 4,54%

«Русснефть» - 8,73%

«Татнефть» - 5,66%.

Это происходит из-за роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Напомним, утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану и ливанской «Хезболле». После этого Иран атаковал Бахрейн и Эмираты, а также блокировал главную артерию поставок ближневосточной нефти - Ормузский пролив. В результате цена на нефть марки Brent подскочила на 13% до уровня более 82 долларов за баррель, и нефтяные рынки сейчас готовятся к длительной волатильности и постоянным перебоям в работе Ормузского пролива.

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2199
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1204
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1532
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1143
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1649
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12663
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1362
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2189
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 785
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1692
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2853

ЭТО ВАЖНО

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2199
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1204
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1532
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1143
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1649
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12663
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1362
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2189
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 785
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1692
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2853
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться