В Иране заявили об атаке на ядерный объект

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что ядерный объект в Натанзе был атакован. Об этом сообщает ТАСС.
«В Натанзе», — ответил Наджафи на вопрос журналиста о том, какие ядерные объекты подверглись атакам.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что «нет никаких признаков того, что ядерные объекты Ирана были повреждены».
*** 14:01
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время нет никаких признаков повреждения ключевых ядерных установок Ирана в результате последних военных ударов.
Во время специальной сессии Совета управляющих в Вене Гросси подчеркнул, что Бушерская АЭС, Тегеранский исследовательский реактор и объекты ядерного топливного цикла продолжают функционировать без видимых разрушений. Несмотря на отсутствие прямой связи с иранскими регуляторами из-за масштабных перебоев в коммуникациях, вызванных конфликтом, агентство осуществляет постоянный мониторинг ситуации с помощью доступных технических средств.
Рафаэль Гросси сообщил, что Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций МАГАТЭ неоднократно пытался связаться с иранскими властями, однако ответа до сих пор не получил.
Ограничения в работе сетей связи в Иране затрудняют получение оперативной информации непосредственно с мест дислокации реакторов. В то же время глава агентства успокоил международное сообщество, отметив, что в странах, граничащих с исламской республикой, не зафиксировано никакого повышения уровня радиации выше обычного природного фона.