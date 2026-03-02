USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

В Иране заявили об атаке на ядерный объект

обновлено 14:28
14:28 1225

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что ядерный объект в Натанзе был атакован. Об этом сообщает ТАСС.

«В Натанзе», — ответил Наджафи на вопрос журналиста о том, какие ядерные объекты подверглись атакам.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что «нет никаких признаков того, что ядерные объекты Ирана были повреждены».

*** 14:01

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время нет никаких признаков повреждения ключевых ядерных установок Ирана в результате последних военных ударов.

Во время специальной сессии Совета управляющих в Вене Гросси подчеркнул, что Бушерская АЭС, Тегеранский исследовательский реактор и объекты ядерного топливного цикла продолжают функционировать без видимых разрушений. Несмотря на отсутствие прямой связи с иранскими регуляторами из-за масштабных перебоев в коммуникациях, вызванных конфликтом, агентство осуществляет постоянный мониторинг ситуации с помощью доступных технических средств.

Рафаэль Гросси сообщил, что Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций МАГАТЭ неоднократно пытался связаться с иранскими властями, однако ответа до сих пор не получил.

Ограничения в работе сетей связи в Иране затрудняют получение оперативной информации непосредственно с мест дислокации реакторов. В то же время глава агентства успокоил международное сообщество, отметив, что в странах, граничащих с исламской республикой, не зафиксировано никакого повышения уровня радиации выше обычного природного фона. 

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2204
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1207
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1535
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1146
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1652
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12667
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1363
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2190
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 787
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1692
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2855

