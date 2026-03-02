В Иране заявили об атаке на ядерный объект

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что ядерный объект в Натанзе был атакован. Об этом сообщает ТАСС.

«В Натанзе», — ответил Наджафи на вопрос журналиста о том, какие ядерные объекты подверглись атакам.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что «нет никаких признаков того, что ядерные объекты Ирана были повреждены».