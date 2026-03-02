USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Trendyol объявляет праздничные скидки по случаю Новруз байрамы

14:05 505

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире - Trendyol - запускает специальную кампанию, приуроченную к празднику Новруз, специально для пользователей из Азербайджана.

Кампания пройдет с 4 по 9 марта и охватит все категории товаров. В течение кампании покупателям будут доступны выгодные предложения на тысячи позиций, включая одежду, косметику, электронику, товары для дома и мебель, продукты супермаркета, аксессуары, книги и канцелярские принадлежности.

В дни акции «Скидки на Новруз» клиенты Trendyol смогут получить скидку 25% до 15 манатов при использовании промокода NOVRUZ25. Кроме того, в период кампании покупателям будут доступны дополнительные купоны на скидку и специальные предложения, действующие при оформлении корзины.

Этим возможности акции «Скидки на Новруз» не ограничиваются. Интерактивные промо-кампании, такие как Novruz Çarxı, Paylaş-Qazan и другие, позволят пользователям получить дополнительные купоны и бонусы.

Бесплатная доставка будет действовать для первых трех заказов, а также для покупок на сумму от 30 AZN.

Платформа Trendyol предлагает более 7 миллионов товаров и обеспечивает широкий выбор продукции в самых разных категориях.

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2207
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1208
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1539
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1147
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1655
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12672
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1364
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2192
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 787
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1692
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2857

