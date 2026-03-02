Trendyol объявляет праздничные скидки по случаю Новруз байрамы

Кампания пройдет с 4 по 9 марта и охватит все категории товаров. В течение кампании покупателям будут доступны выгодные предложения на тысячи позиций, включая одежду, косметику, электронику, товары для дома и мебель, продукты супермаркета, аксессуары, книги и канцелярские принадлежности.

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире - Trendyol - запускает специальную кампанию, приуроченную к празднику Новруз, специально для пользователей из Азербайджана.

В дни акции «Скидки на Новруз» клиенты Trendyol смогут получить скидку 25% до 15 манатов при использовании промокода NOVRUZ25. Кроме того, в период кампании покупателям будут доступны дополнительные купоны на скидку и специальные предложения, действующие при оформлении корзины.

Этим возможности акции «Скидки на Новруз» не ограничиваются. Интерактивные промо-кампании, такие как Novruz Çarxı, Paylaş-Qazan и другие, позволят пользователям получить дополнительные купоны и бонусы.

Бесплатная доставка будет действовать для первых трех заказов, а также для покупок на сумму от 30 AZN.

Платформа Trendyol предлагает более 7 миллионов товаров и обеспечивает широкий выбор продукции в самых разных категориях.