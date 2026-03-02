Франция готова защищать арабов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов присоединиться к защите своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже, передает BFMTV.

Барро объявил о поддержке и солидарности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Ираком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Иорданией. По его словам, Франция «готова участвовать» в обороне этих государств.

Глава МИД Франции не пояснил, как именно Париж присоединится к защите этих стран.