Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Франция готова защищать арабов

14:12 717

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов присоединиться к защите своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже, передает BFMTV.

Барро объявил о поддержке и солидарности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Ираком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Иорданией. По его словам, Франция «готова участвовать» в обороне этих государств.

Глава МИД Франции не пояснил, как именно Париж присоединится к защите этих стран.

В то же время он выразил сожаление по поводу того, что ситуацию с Ираном не удалось урегулировать дипломатическим путем.

Барро также заявил, что «односторонние» нападения Израиля и США на Иран должны обсуждаться в коллективных органах, созданных именно для этой цели, таких как Организация Объединенных Наций.

