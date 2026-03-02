USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Хаменеи сдал Каани?

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:13 2215

ЦРУ получило информацию о местоположении верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его окружения от высокопоставленных чиновников исламской республики, что привело к его гибели в результате авиаудара, пишут западные СМИ.

По их сведениям, в Тегеране подозревают в передачи сведений командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани. Отмечается, что Каани был последним человеком, встречавшимся с Хаменеи перед его гибелью, в ходе которой он был убит, и покинул место происшествия за считанные минуты до покушения. Тем не менее, несмотря на подозрения, никаких официальных обвинений Каани предъявлено не было.

Западные СМИ также пишут, что аналогичная ситуация произошла в 2024 году во время убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Утверждается, что Каани покинул здание в Бейруте, где встречался с Насраллой, за несколько минут до удара. Хотя тот факт, что Каани покинул район непосредственно перед операцией, вызвал споры в Тегеране, никаких обвинений против него выдвинуто не было.

Также сообщается, что в июне прошлого года, во время 12-дневной войны, Каани покинул здание за несколько минут до удара по совещанию высокопоставленных иранских военных, тем самым избежав гибели.

По утверждению сайта Middle East Eye, главный офис которого расположен в Лондоне, после убийства Хаменеи отсутствует информация о местонахождении Исмаила Каани. Иран подтвердил имена высокопоставленных командиров и чиновников, погибших в ходе последних операций, однако никакого официального заявления о состоянии Каани сделано не было.

