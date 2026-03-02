USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа

14:21 1152

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил всем министрам и главам организаций до конца войны оказывать обществу непрерывные и скоординированные услуги.

Вчера он подчеркнул, что временный совет руководства страны продолжит курс убитого верховного лидера Али Хаменеи.

«Совет с Божьей помощью продолжит путь имама и дорогого лидера. Иранские вооруженные силы будут наносить удары по военным объектам врага», — сказал Пезешкиан, призвав граждан выйти на улицы и в мечети, чтобы «сорвать замыслы врагов» и молиться о том, чтобы остаться «достойными последователями на пути справедливости».

Али Хаменеи был убит 28 февраля в ходе совместной американо-израильской операции. Вместе с ним погибли высокопоставленные военные, объявлен 40-дневный траур. Временный совет будет управлять страной до избрания нового верховного лидера.

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2221
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1220
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1553
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1153
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1668
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12682
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1364
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2196
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 787
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1694
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2862

ЭТО ВАЖНО

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2221
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1220
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1553
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1153
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1668
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12682
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1364
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2196
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 787
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1694
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2862
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться