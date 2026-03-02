Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил всем министрам и главам организаций до конца войны оказывать обществу непрерывные и скоординированные услуги.

Вчера он подчеркнул, что временный совет руководства страны продолжит курс убитого верховного лидера Али Хаменеи.

«Совет с Божьей помощью продолжит путь имама и дорогого лидера. Иранские вооруженные силы будут наносить удары по военным объектам врага», — сказал Пезешкиан, призвав граждан выйти на улицы и в мечети, чтобы «сорвать замыслы врагов» и молиться о том, чтобы остаться «достойными последователями на пути справедливости».

Али Хаменеи был убит 28 февраля в ходе совместной американо-израильской операции. Вместе с ним погибли высокопоставленные военные, объявлен 40-дневный траур. Временный совет будет управлять страной до избрания нового верховного лидера.