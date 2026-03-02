USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

ЕС подчеркнул роль Азербайджана в эвакуации граждан из Ирана

14:24 597

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора Байрамова и Каллас.

Согласно заявлению, стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, выразили серьезную обеспокоенность эскалацией и подчеркнули важность урегулирования конфликта дипломатическим путем.

«Была отмечена значимая роль Азербайджана в эвакуации иностранных граждан из Ирана, включая граждан государств - членов Европейского союза. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - добавили в МИД.

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2223
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1222
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1556
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1153
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1669
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12685
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1365
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2198
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 788
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1694
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2863

ЭТО ВАЖНО

