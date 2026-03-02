USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Рубио: США не били по Хаменеи

14:35 1229

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные не наносили удар по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. 

По его словам, Соединенные Штаты не стремились к смене власти в исламской республике.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В исламской республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2230
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1230
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1563
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1156
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1674
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12691
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1368
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2198
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 788
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1694
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2865

ЭТО ВАЖНО

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2230
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1230
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1563
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1156
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1674
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12691
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1368
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2198
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 788
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1694
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2865
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться