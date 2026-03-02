Рубио: США не били по Хаменеи

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные не наносили удар по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

По его словам, Соединенные Штаты не стремились к смене власти в исламской республике.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В исламской республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.