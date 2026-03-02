Азербайджан отложил софинансирование в медстраховании

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Внедрение практики уплаты застрахованными лицами суммы софинансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) отсрочено в Азербайджане на один год - до 2027 года.

В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О медицинском страховании».

Согласно документу, при получении медицинских услуг, связанных с обследованием у специализированного врача напрямую, без обращения за первичной медико-санитарной помощью, застрахованный должен выплатить сумму софинансирования.

Согласно изменению, данная статья вступит в силу с 1 января 2027 года (ранее с 1 января 2026 года - ред.).

Напомним, сумма софинансирования - это часть убытков или ущерба, возникших в результате страхового случая, не покрываемая гарантией обязательного медицинского страхования и выплачиваемая застрахованным лицом.

