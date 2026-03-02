USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана

14:43 405

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с гибелью иранского руководства и иранских граждан.

«Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий вокруг Ирана. Всегда будем помнить личную роль верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи в развитии армяно-иранских отношений. В это трудное время мы питаем надежду на скорейшее установление мира и стабильности на Ближнем Востоке», — отмечается в телеграмме.

Али Хаменеи был убит 28 февраля в ходе совместной американо-израильской операции. Вместе с ним погибли высокопоставленные военные, объявлен 40-дневный траур. Временный совет будет управлять страной до избрания нового верховного лидера.

