Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с гибелью иранского руководства и иранских граждан.



«Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий вокруг Ирана. Всегда будем помнить личную роль верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи в развитии армяно-иранских отношений. В это трудное время мы питаем надежду на скорейшее установление мира и стабильности на Ближнем Востоке», — отмечается в телеграмме.

Али Хаменеи был убит 28 февраля в ходе совместной американо-израильской операции. Вместе с ним погибли высокопоставленные военные, объявлен 40-дневный траур. Временный совет будет управлять страной до избрания нового верховного лидера.