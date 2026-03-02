Баку накроет туман

3 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем возможны осадки, ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 1-3, днем — 6-10° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны периодические осадки, не исключаются снег и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем — 9-14° тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорных районах 10-15, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.