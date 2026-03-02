USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Баку накроет туман

14:48 436

3 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем возможны осадки, ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 1-3, днем — 6-10° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны периодические осадки, не исключаются снег и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем — 9-14° тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорных районах 10-15, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2239
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1240
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1574
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1161
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1679
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12700
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1371
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2200
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 791
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1694
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2871

