USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Великобритания назначила нового посла в Азербайджане

15:00 322

Великобритания назначила нового посла в Азербайджан.

Информацию об этом распространило правительство Великобритании. На должность главы британской дипмиссии в Баку назначен Дункан Норман.

Новый посол приступит к исполнению своих обязанностей в мае 2026 года.

Отметим, что Дункан Норман на должности посла сменит Фергюса Олда.

Норман работает в дипломатической службе с 1990 года. Он занимал различные должности в британских дипломатических миссиях по всему миру. В частности, в 1998-2000 годах был заместителем главы миссии в Ереване, а с 2016 по 2021 год - послом Великобритании в Албании.

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2241
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1241
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1575
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1163
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1680
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12704
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1371
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2202
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 791
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1694
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2872

ЭТО ВАЖНО

Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 2241
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи
14:35 1241
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 1575
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
Пезешкиан: Правительство стоит на стороне народа
14:21 1163
Армения готова помочь Ирану
Армения готова помочь Ирану
14:08 1680
В Израиле не подтверждают...
В Израиле не подтверждают... видео; обновлено 14:55
14:55 12704
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
В Турции опровергли атаку на базу Инджирлик
13:42 1371
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
В Пентагоне мрачные настроения: сил на войну с Ираном может не хватить
13:27 2202
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
Британия подтвердила удар иранского БПЛА по военной базе на Кипре
13:25 791
Россия атаковала энергообъекты Украины
Россия атаковала энергообъекты Украины обновлено 13:19
13:19 1694
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
Посольство Японии в Баку приостановило работу. В чем причина?
13:05 2872
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться