Великобритания назначила нового посла в Азербайджане

Великобритания назначила нового посла в Азербайджан.
Информацию об этом распространило правительство Великобритании. На должность главы британской дипмиссии в Баку назначен Дункан Норман.
Новый посол приступит к исполнению своих обязанностей в мае 2026 года.
Отметим, что Дункан Норман на должности посла сменит Фергюса Олда.
Норман работает в дипломатической службе с 1990 года. Он занимал различные должности в британских дипломатических миссиях по всему миру. В частности, в 1998-2000 годах был заместителем главы миссии в Ереване, а с 2016 по 2021 год - послом Великобритании в Албании.