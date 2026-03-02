USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

«Сторонники СССР» в Азербайджане предстанут перед судом

Инара Рафикгызы
15:15

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Ибрагима Асадли и Абдуллы Ибрагимли, обвиняемых в распространении в социальных сетях материалов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, и попытке провести шествие с флагами СССР.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Низаминский районный суд. Дело рассматривает судья Айнур Алиева. Судебное заседание назначено на 16 марта.

Отметим, что в ноябре прошлого года в социальных сетях распространились видеоролики, на которых группа людей пыталась провести марш с флагами СССР для пропаганды коммунистической идеологии. Организаторы мероприятия, Абдулла Ибрагимли и Ибрагим Асадли, а также участники марша были опознаны и задержаны Министерством внутренних дел. По решению суда они получили по 3 месяца предварительного заключения.

Им предъявлено обвинение по статье 233 Уголовного кодекса Азербайджана (организация действий, повлекших нарушение общественного порядка, или активное участие в таких действиях).

Турция закрыла границу с Ираном
Турция закрыла границу с Ираном обновлено 16:32
16:32 3379
Россия хочет оставить украинцев без воды
Россия хочет оставить украинцев без воды
16:14 792
Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?
Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?
16:13 994
Израиль разбомбил дом преемника Хаменеи
Израиль разбомбил дом преемника Хаменеи фото; видео; обновлено 15:30
15:30 12097
В Азербайджане подорожал тандырный хлеб
В Азербайджане подорожал тандырный хлеб
15:48 1313
Когда нас в бой ведет Маджид ибн аль-Реза…
Когда нас в бой ведет Маджид ибн аль-Реза…
15:54 1427
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи обновлено 15:48
15:48 3086
Ливан запретил «Хезболлу»
Ливан запретил «Хезболлу» новость дополнена
15:40 1338
Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца
Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца
15:35 1870
Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 4206
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 3777

