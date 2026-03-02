«Сторонники СССР» в Азербайджане предстанут перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Ибрагима Асадли и Абдуллы Ибрагимли, обвиняемых в распространении в социальных сетях материалов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, и попытке провести шествие с флагами СССР.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Низаминский районный суд. Дело рассматривает судья Айнур Алиева. Судебное заседание назначено на 16 марта.

Отметим, что в ноябре прошлого года в социальных сетях распространились видеоролики, на которых группа людей пыталась провести марш с флагами СССР для пропаганды коммунистической идеологии. Организаторы мероприятия, Абдулла Ибрагимли и Ибрагим Асадли, а также участники марша были опознаны и задержаны Министерством внутренних дел. По решению суда они получили по 3 месяца предварительного заключения.

Им предъявлено обвинение по статье 233 Уголовного кодекса Азербайджана (организация действий, повлекших нарушение общественного порядка, или активное участие в таких действиях).