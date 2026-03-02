USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца

15:35

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на войну в Иране.

По его словам, конфликт продлится около двух месяцев, после чего потребуется еще 2–3 месяца для окончательного «свержения режима мулл».

Он отметил, что до этого момента Грузия столкнется с серьезной угрозой: сотни тысяч иранцев могут вторгнуться в страну. На первом этапе будут бежать обычные граждане, затем — «члены режима».

Саакашвили подчеркнул, что соседние страны, кроме Армении, не примут мигрантов, а большая часть из них может направиться в Грузию.

«Дело в том, что помимо российских денег Иванишвили отмывает средства КСИР — Корпуса стражей исламской революции, основной опоры режима. Именно их фирмы массово зарегистрированы в Грузии, и значительная часть квартир, которые они купили, находится в «арабских кварталах». Это исламисты и террористы, общество должно быть очень осторожным, потому что у них много денег, и чиновники продадут свою мать за эти деньги. Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца», — заявил он.

