Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца

По его словам, конфликт продлится около двух месяцев, после чего потребуется еще 2–3 месяца для окончательного «свержения режима мулл».

Он отметил, что до этого момента Грузия столкнется с серьезной угрозой: сотни тысяч иранцев могут вторгнуться в страну. На первом этапе будут бежать обычные граждане, затем — «члены режима».

Саакашвили подчеркнул, что соседние страны, кроме Армении, не примут мигрантов, а большая часть из них может направиться в Грузию.

«Дело в том, что помимо российских денег Иванишвили отмывает средства КСИР — Корпуса стражей исламской революции, основной опоры режима. Именно их фирмы массово зарегистрированы в Грузии, и значительная часть квартир, которые они купили, находится в «арабских кварталах». Это исламисты и террористы, общество должно быть очень осторожным, потому что у них много денег, и чиновники продадут свою мать за эти деньги. Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца», — заявил он.