Ливан запретил «Хезболлу»

Правительство Ливана запретило военную деятельность «Хезболлы» на всей территории страны. Оно потребовало от группировки сдать оружие и запретило вести боевые действия, сообщает телеканал Al Arabiya

Премьер-министр Ливана Наваф Салами заявил, что Бейрут категорически отвергает любые военные действия, предпринимаемые с его территории. 

«Мы запрещаем «Хезболле» вести военную деятельность и ограничиваем ее роль политической сферой. Мы требуем, чтобы военные ведомства обеспечили выполнение этого решения», - заявил Салами.

Бейрут не допустит повторного превращения Ливана в «площадку для поддержки войн, не имеющих к нему отношения». Об этом заявил президент Ливана Жозеф Аун, осудив израильские атаки на территорию страны.

Как сообщает официальное ливанское информационное агентство NNA, Аун отметил, что запуск ракет с территории Ливана несет риск втягивания страны в опасные военные столкновения в регионе и подрывает усилия властей по удержанию Ливана вне конфликта.

Осуждая удары Израиля по ливанской территории, президент предупредил, что превращение страны в арену чужих конфликтов вновь поставит Ливан перед серьезными угрозами безопасности.

Аун подчеркнул, что ответственность за любые негативные последствия будет лежать на сторонах, игнорирующих неоднократные призывы к сохранению безопасности и стабильности. По его словам, ливанское государство не позволит повторения подобного сценария, а народ страны также не примет этого.

Ливан заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем при международной поддержке и с участием гражданских экспертов. Об этом заявил премьер-министр страны Наваф Салам, сообщает ТАСС.

Как пишет «Анадолу», после того как Израиль нанес удары по ряду районов Ливана, в том числе по Бейруту, премьер-министр страны Наваф Салам созвал кабинет на экстренное заседание.

Как сообщало ливанское государственное информационное агентство National News Agency (NNA), премьер-министр Наваф Салам пригласил членов правительства на срочную встречу в Президентском дворце. На заседании обсуждались события, произошедшие с ночных часов, а также возможные меры реагирования.

