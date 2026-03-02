В Азербайджане подорожал тандырный хлеб

USD 1.7000
Ульвия Худиева
15:48 1320

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба и мучных изделий. Покупатели отмечают, что особенно в крупных торговых центрах цена на тандырный хлеб не выросла, однако наблюдается уменьшение его веса.

За последние несколько недель хлеб из ржаной муки подорожал на 10–15 гяпиков. Цена заводского хлеба не изменилась.

Кроме того, несмотря на приближение праздника Новруз, цены на такие сладости, как гогал, шекербура и пахлава, выросли как минимум на 20–25 процентов.

Продавцы сообщили haqqin.az, что подорожание мучных сладостей связано с ростом затрат. По их словам, в оставшиеся до праздника дни возможно очередное повышение цен.

В Государственном агентстве по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, отвечая на запрос haqqin.az относительно подорожания и уменьшения веса хлеба, заявили, что цены на хлеб устанавливаются самими предпринимателями. Согласно постановлению Кабинета Министров от 28 сентября 2005 года №178, утвержден перечень товаров (работ, услуг), цены на которые регулируются государством. Цена на хлеб не относится к регулируемым тарифам и формируется на основе спроса и предложения в соответствии с принципами рыночной экономики.

Также в законодательстве и соответствующих государственных стандартах не установлено обязательное требование к конкретному весу хлеба. Вес определяется предпринимателем самостоятельно. Однако на упаковке должна быть указана точная и достоверная информация о весе продукта. В противном случае, согласно статье 447.0.1 Кодекса об административных проступках, за незначительный обман потребителей относительно меры, веса или расчета товара (услуги) предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 350 до 500 манатов, для должностных лиц — от 1500 до 2000 манатов, для юридических лиц — от 4000 до 6000 манатов.

В агентстве также сообщили, что обращений по поводу уменьшения веса хлеба и роста цен к ним не поступало. Вместе с тем ведомство проводит мониторинги.

