Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

В Азербайджане новые лимиты на ипотеку

16:01 1006

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) выделяет уполномоченным банкам новые лимиты на выдачу ипотечных кредитов, включая льготные, на 2026 год, сообщает Фонд.

Согласно данным, прием заявок на обычные ипотечные кредиты начнется 5 марта с 11:00, а на льготные ипотечные кредиты — 6 марта также с 11:00.

Заявки будут приниматься через «Электронную ипотечную и кредитно-гарантийную систему» (www.e-gov.az) с помощью SİMA Token (электронная подпись), цифровая SİMA или ASAN İmza. В связи с этим гражданам рекомендуется сформировать электронные кабинеты до 4 марта.

Турция закрыла границу с Ираном обновлено 16:32
16:32 3388
Россия хочет оставить украинцев без воды
16:14 805
Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?
16:13 1004
Израиль разбомбил дом преемника Хаменеи фото; видео; обновлено 15:30
15:30 12114
В Азербайджане подорожал тандырный хлеб
15:48 1325
Когда нас в бой ведет Маджид ибн аль-Реза…
15:54 1438
Рубио: США не били по Хаменеи обновлено 15:48
15:48 3097
Ливан запретил «Хезболлу» новость дополнена
15:40 1348
Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца
15:35 1881
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 4215
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 3788

