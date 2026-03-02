В Азербайджане новые лимиты на ипотеку

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) выделяет уполномоченным банкам новые лимиты на выдачу ипотечных кредитов, включая льготные, на 2026 год, сообщает Фонд.

Согласно данным, прием заявок на обычные ипотечные кредиты начнется 5 марта с 11:00, а на льготные ипотечные кредиты — 6 марта также с 11:00.

Заявки будут приниматься через «Электронную ипотечную и кредитно-гарантийную систему» (www.e-gov.az) с помощью SİMA Token (электронная подпись), цифровая SİMA или ASAN İmza. В связи с этим гражданам рекомендуется сформировать электронные кабинеты до 4 марта.