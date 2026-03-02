Азербайджан на связи с Турцией и Бахрейном

USD 1.7000
2 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о военно-политической ситуации в регионе, росте напряженности на Ближнем Востоке и рисках для безопасности.

Стороны подчеркнули недопустимость распространения региональной эскалации на более широкую географию и отметили важность урегулирования вопросов дипломатическим путем на основе норм и принципов международного права.

Министры подчеркнули значимость сохранения стабильности и безопасности в регионе, особо отметив, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей.

Было отмечено, что стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией приобретают еще большую значимость на фоне существующих вызовов, и подчеркнуто, что две братские страны продолжат тесную координацию.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

***

2 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о последней военной эскалации на Ближнем Востоке, росте напряженности в сфере безопасности и возможных последствиях происходящих событий.

Министры выразили серьезную обеспокоенность стремительным изменением ситуации в регионе, подчеркнув, что дальнейшее обострение может привести к нежелательным последствиям для региональной стабильности и безопасности.

В ходе разговора было отмечено, что меры по деэскалации носят неотложный характер, а также подчеркнута важность сохранения открытых дипломатических каналов, продвижения диалога и переговорного процесса.

Одновременно было обращено внимание на необходимость соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права, защиты гражданского населения и инфраструктуры.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Россия хочет оставить украинцев без воды
Россия хочет оставить украинцев без воды
16:14 805
Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?
Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?
16:13 1006
Израиль разбомбил дом преемника Хаменеи
Израиль разбомбил дом преемника Хаменеи фото; видео; обновлено 15:30
15:30 12115
В Азербайджане подорожал тандырный хлеб
В Азербайджане подорожал тандырный хлеб
15:48 1327
Когда нас в бой ведет Маджид ибн аль-Реза…
Когда нас в бой ведет Маджид ибн аль-Реза…
15:54 1439
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи обновлено 15:48
15:48 3098
Ливан запретил «Хезболлу»
Ливан запретил «Хезболлу» новость дополнена
15:40 1348
Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца
Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца
15:35 1884
Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 4216
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 3790

ЭТО ВАЖНО

