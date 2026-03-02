Азербайджан на связи с Турцией и Бахрейном

2 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о военно-политической ситуации в регионе, росте напряженности на Ближнем Востоке и рисках для безопасности.
Стороны подчеркнули недопустимость распространения региональной эскалации на более широкую географию и отметили важность урегулирования вопросов дипломатическим путем на основе норм и принципов международного права.
Министры подчеркнули значимость сохранения стабильности и безопасности в регионе, особо отметив, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей.
Было отмечено, что стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией приобретают еще большую значимость на фоне существующих вызовов, и подчеркнуто, что две братские страны продолжат тесную координацию.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
***
2 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни.
Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о последней военной эскалации на Ближнем Востоке, росте напряженности в сфере безопасности и возможных последствиях происходящих событий.
Министры выразили серьезную обеспокоенность стремительным изменением ситуации в регионе, подчеркнув, что дальнейшее обострение может привести к нежелательным последствиям для региональной стабильности и безопасности.
В ходе разговора было отмечено, что меры по деэскалации носят неотложный характер, а также подчеркнута важность сохранения открытых дипломатических каналов, продвижения диалога и переговорного процесса.
Одновременно было обращено внимание на необходимость соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права, защиты гражданского населения и инфраструктуры.
В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.