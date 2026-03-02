Азербайджан на связи с Турцией и Бахрейном

2 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о военно-политической ситуации в регионе, росте напряженности на Ближнем Востоке и рисках для безопасности.

Стороны подчеркнули недопустимость распространения региональной эскалации на более широкую географию и отметили важность урегулирования вопросов дипломатическим путем на основе норм и принципов международного права.

Министры подчеркнули значимость сохранения стабильности и безопасности в регионе, особо отметив, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей.