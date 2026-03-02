USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?

16:13 1008

Существует вероятность, что Россия может поставлять дроны типа Shahed в Иран, пишут аналитики в соцсети Х. Они ссылаются на то, что фабрика в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане в настоящее время производит более 500 дронов в месяц и постоянно расширяет производство, а Тегеран уже проявлял интерес к модифицированным российским версиям, таким как Geran-3 и Geran-5, которые являются недорогими крылатыми ракетами с повышенной скоростью (до 600 км/ч) и средствами противодействия глушению.

Аналитики отмечают, что масштабы производства в Алабуге позволяют Москве экспортировать обновленные и «проверенные в бою» версии дронов обратно в Иран.

Турция закрыла границу с Ираном
Турция закрыла границу с Ираном обновлено 16:32
16:32 3392
Россия хочет оставить украинцев без воды
Россия хочет оставить украинцев без воды
16:14 806
Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?
Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?
16:13 1009
Израиль разбомбил дом преемника Хаменеи
Израиль разбомбил дом преемника Хаменеи фото; видео; обновлено 15:30
15:30 12117
В Азербайджане подорожал тандырный хлеб
В Азербайджане подорожал тандырный хлеб
15:48 1330
Когда нас в бой ведет Маджид ибн аль-Реза…
Когда нас в бой ведет Маджид ибн аль-Реза…
15:54 1443
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи обновлено 15:48
15:48 3098
Ливан запретил «Хезболлу»
Ливан запретил «Хезболлу» новость дополнена
15:40 1348
Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца
Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца
15:35 1886
Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 4218
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 3793

