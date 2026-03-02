Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?

Существует вероятность, что Россия может поставлять дроны типа Shahed в Иран, пишут аналитики в соцсети Х. Они ссылаются на то, что фабрика в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане в настоящее время производит более 500 дронов в месяц и постоянно расширяет производство, а Тегеран уже проявлял интерес к модифицированным российским версиям, таким как Geran-3 и Geran-5, которые являются недорогими крылатыми ракетами с повышенной скоростью (до 600 км/ч) и средствами противодействия глушению.

Аналитики отмечают, что масштабы производства в Алабуге позволяют Москве экспортировать обновленные и «проверенные в бою» версии дронов обратно в Иран.