Россия хочет оставить украинцев без воды

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по инфраструктуре водоснабжения в Украине. Цель - оставить украинцев без воды. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.
«Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой. Общины должны сосредоточиться над этим вызовом. А мы с другой стороны должны доставать больше ракет для противовоздушной обороны. С какими инструментами влияния Украина выходит на следующий раунд переговоров? И можем ли усилить свою позицию? Во-первых, мы уже сильнее, потому что мы прошли с вами эту зиму», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что энергетический террор не сломал Украину, а потому РФ «решила по-новому терроризировать гражданских».
«И Россия понимает, что энергетический террор был, но не сломал Украину. А как усилить свою позицию? Прежде всего, есть гарантии безопасности между нами и США. Надо, чтобы партнеры это подписали. Документ готов. В такой позиции мы будем точно выглядеть сильнее», — пояснил президент.
Напомним, россияне зимой 2025-2026 года наносили массированные ракетные удары по украинской энергетической системе. Для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд долл.
Как прогнозируют эксперты, отключения света будут продолжаться и весной, хотя солнечная генерация будет помогать частично компенсировать дефицит в сети.