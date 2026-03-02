USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

В Москве допустили передачу оружия Ирану

16:22 786

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что у России есть полное право поставлять оружие Ирану. Об этом он сообщил по видеосвязи во время круглого стола в Русском доме в Ереване.

Примаков напомнил о существовании соглашения между Россией и Ираном о стратегическом партнерстве. Документ не предусматривает прямого военного сотрудничества, однако, учитывая, что США поставляли оружие Украине, Россия вправе передавать оружие Тегерану.

Он отметил, что текущая военная операция против Ирана ставит под вопрос ценность переговоров при посредничестве США и может вызвать сомнения в эффективности американской роли в урегулировании конфликтов, включая украинский кризис.

Кроме того, Примаков считает несостоятельными надежды США и Израиля на внутреннюю дестабилизацию в Иране. По его словам, республика обладает достаточной внутренней стабильностью, о чем он убедился во время своей недавней поездки в страну.

Турция закрыла границу с Ираном
Турция закрыла границу с Ираном обновлено 16:32
16:32 3394
Россия хочет оставить украинцев без воды
Россия хочет оставить украинцев без воды
16:14 810
Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?
Теперь Россия поставляет «Шахеды» Ирану?
16:13 1014
Израиль разбомбил дом преемника Хаменеи
Израиль разбомбил дом преемника Хаменеи фото; видео; обновлено 15:30
15:30 12122
В Азербайджане подорожал тандырный хлеб
В Азербайджане подорожал тандырный хлеб
15:48 1333
Когда нас в бой ведет Маджид ибн аль-Реза…
Когда нас в бой ведет Маджид ибн аль-Реза…
15:54 1447
Рубио: США не били по Хаменеи
Рубио: США не били по Хаменеи обновлено 15:48
15:48 3100
Ливан запретил «Хезболлу»
Ливан запретил «Хезболлу» новость дополнена
15:40 1350
Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца
Саакашвили: Ни в коем случае нельзя впускать ни одного иранца
15:35 1892
Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия
14:13 4220
В Москве пообещали отомстить
В Москве пообещали отомстить видео
14:34 3794

