Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что у России есть полное право поставлять оружие Ирану. Об этом он сообщил по видеосвязи во время круглого стола в Русском доме в Ереване.

Примаков напомнил о существовании соглашения между Россией и Ираном о стратегическом партнерстве. Документ не предусматривает прямого военного сотрудничества, однако, учитывая, что США поставляли оружие Украине, Россия вправе передавать оружие Тегерану.

Он отметил, что текущая военная операция против Ирана ставит под вопрос ценность переговоров при посредничестве США и может вызвать сомнения в эффективности американской роли в урегулировании конфликтов, включая украинский кризис.

Кроме того, Примаков считает несостоятельными надежды США и Израиля на внутреннюю дестабилизацию в Иране. По его словам, республика обладает достаточной внутренней стабильностью, о чем он убедился во время своей недавней поездки в страну.