Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Удар по израильской Беэр-Шеве: 15 пострадавших

16:40

Иранская ракета упала в израильском городе Беэр-Шева, в результате удара пострадали 15 человек. Об этом 2 марта сообщает портал Ynet.

По данным издания, инцидент произошел на третий день израильско-американской операции «Рык льва». Ракета попала в жилой район города днем, вызвав серьезные разрушения. Бригады национальной службы скорой помощи оказали первую помощь мужчине около 35 лет, получившему ранения средней степени тяжести, а также еще 14 пострадавшим с легкими травмами.

Кроме того, двое человек обратились к медикам с симптомами острого тревожного расстройства. Все пострадавшие были эвакуированы в медицинский центр «Сорока». Спасательные службы продолжают обследовать дополнительные участки в городе, где могли находиться люди в момент удара.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Трамп назвал ее целью «защиту американского народа». В рамках израильско-американской операции «Рык льва» были поражены военные объекты на западе Ирана, резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также начальная школа в городе Минабе.

Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые есть в странах Ближнего Востока, а также по городам Израиля.

