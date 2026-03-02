USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Путин хочет «стабилизировать» Ближний Восток

16:50 1363

Россия «готова оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки» на Ближнем Востоке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник, 2 марта.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры РФ и ОАЭ обсудили «беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана и жестких ответных действий Тегерана».

С обеих сторон акцентирована необходимость «скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу».

Ливан запретил «Хезболлу». А Израиль бомбит Ливан
Ливан запретил «Хезболлу». А Израиль бомбит Ливан обновлено 18:12; видео
18:12 2071
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 4552
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
17:24 868
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан обновлено 17:25
17:25 3113
Жена Хаменеи скончалась от ранений
Жена Хаменеи скончалась от ранений
17:21 1800
Цена на газ в Европе взлетела выше $500
Цена на газ в Европе взлетела выше $500 обновлено 17:14
17:14 1923
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое фото
16:58 2175
Иран, получай за Украину!
Иран, получай за Украину! главная тема; все еще актуально
14:41 5979
Иран бьет ракетами по небоскребам. США закрывают посольство
Иран бьет ракетами по небоскребам. США закрывают посольство видео; обновлено 18:23
18:23 14903
Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия; все еще актуально
14:13 5335
Турция закрыла границу с Ираном
Турция закрыла границу с Ираном обновлено 16:32
16:32 4470

