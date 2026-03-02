Путин хочет «стабилизировать» Ближний Восток

Россия «готова оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки» на Ближнем Востоке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник, 2 марта.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры РФ и ОАЭ обсудили «беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана и жестких ответных действий Тегерана».

С обеих сторон акцентирована необходимость «скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу».