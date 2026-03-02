Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое

Как сообщает официальный сайт главы государства, в ходе встречи российская сторона выразила «искреннюю благодарность» руководству Азербайджана за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Ирана на фоне сложной и напряженной ситуации в регионе.

Состоялся подробный обмен мнениями по повестке азербайджано-российских отношений.

В ходе беседы было отмечено, что «в русле договоренностей лидеров Азербайджана и России, достигнутых в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании АZAL 25 декабря 2024 года».