Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта принял заместителя председателя правительства России, сопредседателя Межправительственной комиссии Алексея Оверчука.
Как сообщает официальный сайт главы государства, в ходе встречи российская сторона выразила «искреннюю благодарность» руководству Азербайджана за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Ирана на фоне сложной и напряженной ситуации в регионе.
Состоялся подробный обмен мнениями по повестке азербайджано-российских отношений.
В ходе беседы было отмечено, что «в русле договоренностей лидеров Азербайджана и России, достигнутых в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании АZAL 25 декабря 2024 года».
Акцентирован, как сообщается, «обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и транспортно-логистического сотрудничества между Азербайджаном и Россией».
На встрече были рассмотрены перспективы развития транспортных коммуникаций в регионе.
Подтверждено общее намерение продолжить работы по развитию Международного транспортного коридора «Север–Юг».
Обсуждались также некоторые вопросы гуманитарного характера.
Беседа «прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, традиционно присущей российско-азербайджанскому межгосударственному диалогу».