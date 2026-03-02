USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Взрывы по всему Тегерану

видео; обновлено 17:50
17:50

Самолеты израильских ВВС нанесли удар и уничтожили операторов иранских сил, которые готовились использовать авиационные системы против ЦАХАЛ. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. «Одновременно ВВС Израиля продолжают наносить удары по объектам, принадлежащим иранскому террористическому режиму, по системам боевого применения и пусковым установкам баллистических ракет», – говорится в сообщении.

ВВС США и Израиля продолжают авиаудары по Тегерану. Масштабная волна взрывов звучит в разных районах Тегерана.

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал операцию «Эпическая ярость» против Ирана самой сложной и точной за всю историю. По его словам, «речь не идет об операции, рассчитанной на одну ночь». По его словам, военные ожидают дальнейших потерь в ходе продолжения действий.

В войне против Ирана погибли четверо американских военных, сообщает армия США.

*** 17:09

В Тегеране звучат мощные взрывы, кадры публикуют телеграм-каналы.

Нанесен удар по тяжеловодному реактору IR-40 в Эраке.

Здание управления разведки в Мехабаде (Южный Азербайджан) полностью разрушено в результате атаки.

️Небо над Ширазом патрулируют американские и израильские БПЛА.

Ливан запретил «Хезболлу». А Израиль бомбит Ливан
Ливан запретил «Хезболлу». А Израиль бомбит Ливан обновлено 18:12; видео
18:12
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
17:24
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан обновлено 17:25
17:25
Жена Хаменеи скончалась от ранений
Жена Хаменеи скончалась от ранений
17:21
Цена на газ в Европе взлетела выше $500
Цена на газ в Европе взлетела выше $500 обновлено 17:14
17:14
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое фото
16:58
Иран, получай за Украину!
Иран, получай за Украину! главная тема; все еще актуально
14:41
Иран бьет ракетами по небоскребам. США закрывают посольство
Иран бьет ракетами по небоскребам. США закрывают посольство видео; обновлено 18:23
18:23
Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия; все еще актуально
14:13
Турция закрыла границу с Ираном
Турция закрыла границу с Ираном обновлено 16:32
16:32

