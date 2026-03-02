Взрывы по всему Тегерану

Самолеты израильских ВВС нанесли удар и уничтожили операторов иранских сил, которые готовились использовать авиационные системы против ЦАХАЛ. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. «Одновременно ВВС Израиля продолжают наносить удары по объектам, принадлежащим иранскому террористическому режиму, по системам боевого применения и пусковым установкам баллистических ракет», – говорится в сообщении.

ВВС США и Израиля продолжают авиаудары по Тегерану. Масштабная волна взрывов звучит в разных районах Тегерана.

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал операцию «Эпическая ярость» против Ирана самой сложной и точной за всю историю. По его словам, «речь не идет об операции, рассчитанной на одну ночь». По его словам, военные ожидают дальнейших потерь в ходе продолжения действий.

В войне против Ирана погибли четверо американских военных, сообщает армия США.