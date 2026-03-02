Жена Хаменеи скончалась от ранений

Супруга верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте Багерзаде скончалась в результате полученных при авиаударе ранений, сообщает иранский телеканал Al Alam.
Багерзаде родилась в 1947 году в Мешхеде. С Хаменеи она познакомилась в 1964 году на частной религиозной церемонии, а уже в следующем году они поженились.
На протяжении почти 60 лет брака Мансуре оставалась в тени. Она почти не появлялась на публике, не выступала с политическими заявлениями и редко давала интервью, за что и получила свой неофициальный титул как «невидимая женщина».
28 февраля 2026 года Али Хаменеи, высший руководитель Ирана, был убит в ходе серии ракетных ударов Израиля по окрестностям Тегерана, целью которых были высокопоставленные иранские чиновники.
Гибель Хаменеи наступила в результате совместной авиаударной операции США и Израиля, которые использовали разведывательные данные Центрального разведывательного управления США о местонахождении ряда лидеров. Анализ спутниковых снимков показал, что резиденция Хаменеи в городе была серьезно повреждена во время атаки.
Вслед за первоначальными сообщениями израильской стороны о том, что Хаменеи был ликвидирован в ходе операции, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что Хаменеи мертв. Государственные СМИ Ирана подтвердили его смерть рано утром следующего дня, и правительство объявило 40 дней траура и семь выходных дней. Информационное агентство Fars News Agency сообщило, что в результате ударов также погибли дочь, зять, внук и невестка Хаменеи.