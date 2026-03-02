Жена Хаменеи скончалась от ранений

Супруга верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте Багерзаде скончалась в результате полученных при авиаударе ранений, сообщает иранский телеканал Al Alam.

Багерзаде родилась в 1947 году в Мешхеде. С Хаменеи она познакомилась в 1964 году на частной религиозной церемонии, а уже в следующем году они поженились.

На протяжении почти 60 лет брака Мансуре оставалась в тени. Она почти не появлялась на публике, не выступала с политическими заявлениями и редко давала интервью, за что и получила свой неофициальный титул как «невидимая женщина».