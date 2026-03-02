USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества

Сегодня заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился в Баку с делегацией во главе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, находящимся с визитом в столице, сообщили в Кабинете Министров.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Россией и Азербайджаном в экономической, промышленной, энергетической, транспортно-логистической и аграрной сферах, а также другие актуальные вопросы повестки дня.

Стороны с удовлетворением отметили устойчивый рост товарооборота. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для реализации совместных инвестиционных проектов, рассчитанных на средне- и долгосрочную перспективу.

Отдельно были рассмотрены вопросы развития Международного транспортного коридора «Север — Юг», в частности, увеличение его пропускной способности и совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры.

В ходе встречи стороны договорились о проведении в апреле текущего года в Азербайджанской Республике очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

