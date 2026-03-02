USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Где пройдут новые переговоры по Украине?

17:33 407

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта в Украине может пройти в Турции. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В настоящее время воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов закрыто из-за риска ракетных и беспилотных атак, поэтому переговоры в Абу-Даби вряд ли состоятся. В качестве альтернативного места проведения переговоров рассматривается Стамбул», — говорится в материале.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. По словам политика, изначально встреча планировалась в Абу-Даби, однако из-за сложной ситуации в регионе встреча может пройти в Турции или Швейцарии.

Третий по счету раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве.

Ливан запретил «Хезболлу». А Израиль бомбит Ливан
Ливан запретил «Хезболлу». А Израиль бомбит Ливан обновлено 18:12; видео
18:12 2077
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 4567
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
17:24 875
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан обновлено 17:25
17:25 3120
Жена Хаменеи скончалась от ранений
Жена Хаменеи скончалась от ранений
17:21 1812
Цена на газ в Европе взлетела выше $500
Цена на газ в Европе взлетела выше $500 обновлено 17:14
17:14 1928
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое фото
16:58 2183
Иран, получай за Украину!
Иран, получай за Украину! главная тема; все еще актуально
14:41 5987
Иран бьет ракетами по небоскребам. США закрывают посольство
Иран бьет ракетами по небоскребам. США закрывают посольство видео; обновлено 18:23
18:23 14925
Хаменеи сдал Каани?
Хаменеи сдал Каани? главная версия; все еще актуально
14:13 5340
Турция закрыла границу с Ираном
Турция закрыла границу с Ираном обновлено 16:32
16:32 4478

