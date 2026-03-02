На Ближнем Востоке закрылись нефтегазовые объекты

Продолжающаяся третий день война Израиля и США против Ирана привела к вынужденному закрытию нефтегазовых объектов по всему Ближнему Востоку, сообщает Reuters.
Саудовская Аравия приостановила работу своего крупнейшего нефтеперерабатывающего завода после удара беспилотника. Большая часть добычи нефти была превентивно остановлена в Иракском Курдистане. Прекратили работу и крупные израильские газовые месторождения, что ограничило экспорт в Египет.
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего завода Ras Tanura, после того как по нему был совершен удар беспилотником. Комплекс Ras Tanura включает в себя один из крупнейших на Ближнем Востоке НПЗ мощностью в 550 000 баррелей в сутки и служит критически важным экспортным терминалом для саудовской нефти.
В иракском Курдистане, экспортировавшем в феврале 200 000 баррелей нефти в сутки по трубопроводу в турецкий порт Джейхан, компании, включая DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas и HKN Energy, прекратили добычу на своих месторождениях в качестве меры предосторожности — сообщений о повреждении объектов нет.