На Ближнем Востоке закрылись нефтегазовые объекты

Продолжающаяся третий день война Израиля и США против Ирана привела к вынужденному ‌закрытию нефтегазовых объектов по всему Ближнему Востоку, сообщает Reuters.

Саудовская Аравия приостановила работу своего крупнейшего нефтеперерабатывающего завода после удара беспилотника. Большая часть добычи нефти была превентивно остановлена в Иракском Курдистане. Прекратили работу и крупные израильские газовые месторождения, что ограничило экспорт в Египет.