Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

НАТО отказалась воевать с Ираном

18:28 2245

НАТО не будет принимать участие в операции США и Израиля в Иране, заявил генсек альянса Марк Рютте.

Генсек НАТО добавил, что, по его информации, военная операция США в Иране находится на начальной стадии и может занять несколько недель.

Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 482
Трамп: Арабские страны хотят воевать с Ираном
Трамп: Арабские страны хотят воевать с Ираном обновлено 19:50
19:50 2591
Азербайджан против Северной Македонии в Баку
Азербайджан против Северной Македонии в Баку
18:35 1356
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 2247
Взрывают и Ливан
Взрывают и Ливан обновлено 18:57; видео
18:57 3484
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 6788
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
17:24 1584
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан обновлено 17:25
17:25 4290
Жена Хаменеи скончалась от ранений
Жена Хаменеи скончалась от ранений
17:21 3224
Цена на газ в Европе взлетела выше $500
Цена на газ в Европе взлетела выше $500 обновлено 17:14
17:14 2585
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое фото
16:58 3546

