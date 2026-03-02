НАТО отказалась воевать с Ираном

НАТО не будет принимать участие в операции США и Израиля в Иране, заявил генсек альянса Марк Рютте.
Генсек НАТО добавил, что, по его информации, военная операция США в Иране находится на начальной стадии и может занять несколько недель.
