Азербайджан против Северной Македонии в Баку

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу продолжает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2029. Сегодня в Бакинском дворце спорта наша команда в рамках 4-го тура примет лидера группы Северную Македонию. Матч начнется в 20:00.

Судить встречу будут Кириле Тваури (Грузия), Томаш Ланговски (Польша) и Эммуил Цолакис (Греция).

27 февраля подопечные Тахира Бахшиева одержали первую победу в нынешнем цикле: в Дублине в упорной борьбе была обыграна сборная Ирландии - 76:75. Это первая гостевая победа мужской сборной Азербайджана в отборочных турнирах за последние 14 лет.

В первых двух матчах Азербайджан сначала проиграл в гостях македонцам (49:87), а затем дома уступил Люксембургу (90:95).

После победы над Азербайджаном Северная Македония обыграла в гостях Ирландию (88:76) и в домашней игре одолела Люксембург (79:70).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ