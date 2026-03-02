USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Азербайджан против Северной Македонии в Баку

Эльмир Алиев, отдел спорта
18:35 1357

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу продолжает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2029. Сегодня в Бакинском дворце спорта наша команда в рамках 4-го тура примет лидера группы Северную Македонию. Матч начнется в 20:00.

Судить встречу будут Кириле Тваури (Грузия), Томаш Ланговски (Польша) и Эммуил Цолакис (Греция).

27 февраля подопечные Тахира Бахшиева одержали первую победу в нынешнем цикле: в Дублине в упорной борьбе была обыграна сборная Ирландии - 76:75. Это первая гостевая победа мужской сборной Азербайджана в отборочных турнирах за последние 14 лет.

В первых двух матчах Азербайджан сначала проиграл в гостях македонцам (49:87), а затем дома уступил Люксембургу (90:95).

После победы над Азербайджаном Северная Македония обыграла в гостях Ирландию (88:76) и в домашней игре одолела Люксембург (79:70).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Два последних тура стартовой отборочной стадии состоятся в июле. 2 июля Азербайджан сыграет в Люксембурге, а 5-го - примет Ирландию.

На первом этапе отбора на Евробаскет-2029 10 сборных поделены на три группы. Четыре команды - три победителя групп и лучшая вторая сборная - выйдут во второй раунд, где присоединятся к восьми командам.

Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 485
Трамп: Арабские страны хотят воевать с Ираном
Трамп: Арабские страны хотят воевать с Ираном обновлено 19:50
19:50 2597
Азербайджан против Северной Македонии в Баку
Азербайджан против Северной Македонии в Баку
18:35 1358
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 2250
Взрывают и Ливан
Взрывают и Ливан обновлено 18:57; видео
18:57 3486
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 6789
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
17:24 1584
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан обновлено 17:25
17:25 4291
Жена Хаменеи скончалась от ранений
Жена Хаменеи скончалась от ранений
17:21 3226
Цена на газ в Европе взлетела выше $500
Цена на газ в Европе взлетела выше $500 обновлено 17:14
17:14 2585
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое фото
16:58 3546

