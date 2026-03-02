Сколько еще Иран сможет стрелять?

Несмотря на угрозы Ирана нанести США и Израилю «беспрецедентные ответные удары», атаки Тегерана пока не носят широкомасштабного характера. Исламская республика запускает не сотни, а лишь десятки баллистических ракет в сутки. По мнению военных аналитиков, это связано, с одной стороны, с авиаударами по иранским ракетным объектам — подземным базам и пусковым установкам, а с другой — с тактикой самого Ирана, который экономно расходует арсенал, готовясь к затяжной войне.

Израильская и американская авиация в первые двое суток операции нанесла точечные удары по ряду ракетных баз и пусковых площадок в Иране. Кроме того, в ночь на 1 марта четыре стратегических бомбардировщика B‑2, поднявшиеся с территории США, сбросили на подземные ракетные комплексы десятки бомб весом по 900 килограммов каждая. Оценить последствия этих ударов пока невозможно, однако считается, что Иран все еще располагает значительным ракетным арсеналом. По оценке Центрального командования ВС США за 2022 год, у исламской республики было более 3 тысяч баллистических ракет. Даже если эта цифра близка к реальности, Иран в последующие годы продолжал наращивать производство, и нынешний объем его арсенала неизвестен. Летом прошлого года, во время 12‑дневной войны, Тегеран израсходовал несколько сотен ракет, после чего заводы перешли на трехсменный режим, и, по всей видимости, запасы были восполнены. Таким образом, предполагается, что у Ирана по‑прежнему тысячи баллистических ракет, однако главная проблема — в пусковых установках. Израиль во время летней кампании уничтожил значительную часть оборудования, необходимого для запуска ракет: мобильные пусковые установки на грузовиках и стационарные пусковые позиции.

Военный аналитик и эксперт по баллистическим ракетам Гильермо Пулидо в интервью El País USA заявил, что за последние годы Иран строил подземные «ракетные города», чтобы защитить арсенал от авиаударов. Эти базы расположены под горами, иногда на глубине до 500 метров. Они разбросаны по всей стране и способны размещать ракеты большой дальности — «Шахаб‑3», «Седжил», «Хоррамшахр» с дальностью до 2000 километров. Корпус стражей исламской революции, контролирующий ракетный арсенал, ранее публиковал видеозаписи из туннелей этих баз в рамках стратегии сдерживания. Однако Пулидо подчеркивает, что эффективность иранского ответа зависит от того, удастся ли Израилю и США в первые двое суток уничтожить или серьезно повредить базы, с которых запускаются ракеты. Если будут разрушены «входы и выходы этих подземных городов» или «шахты», через которые запускаются ракеты, то такие «ракетные города» превратятся в «могилы», поясняет эксперт. В этом случае ракеты не смогут стартовать, а грузовики с мобильными установками — покинуть объект.

В субботу израильская армия заявила, что одной из целей удара в районе Тебриза была база «иранского подразделения баллистических ракет», с которой планировалось запустить десятки ракет по Израилю. Позднее спутниковые снимки подтвердили разрушение части туннелей. Среди атакованных объектов крупнейшим является Хоррамабад в провинции Лурестан — хранилище и пусковой центр ракет «земля‑земля» и крылатых ракет, включая «Шахаб‑3». Эта база уже подвергалась ударам Израиля в июне. В Восточном Азербайджане расположен объект в Тебризе — второй по величине ракетный комплекс Ирана, вероятно, тот самый, который был атакован в субботу. Хранящиеся там ракеты обладают большой дальностью, некоторые теоретически могут достигать стран Восточной Европы. В районе Тегерана также расположено множество пусковых установок и командных центров. Другие объекты находятся в Керманшахе, в 525 километрах от столицы. Там размещены артиллерийские базы Кенешт и Бахтаран, стратегически расположенные для ударов по Израилю и Персидскому заливу.