В Азербайджане дан старт проекту «Баскетбол везде!»

Основной целью проекта является повышение доступности баскетбола для всех, эффективная организация досуга молодежи, а также ремонт и обновление баскетбольных площадок, способствующих формированию здоровых привычек и популяризации активного образа жизни. По словам организаторов, данная инициатива, наряду с развитием спортивной инфраструктуры в жилых районах, будет способствовать укреплению социальной солидарности.

Состоялась официальная церемония открытия проекта «Баскетбол везде!», реализуемого по совместной инициативе и при поддержке баскетбольного клуба Sabah, ОАО Аzərlotereya и Федерации баскетбола Азербайджана.

Так, посредством нового сайта Basketbolheryerde.az граждане могут пройти регистрацию и предоставить подробную информацию о территориях, которые, по их мнению, подходят для обустройства баскетбольной площадки.

В рамках мероприятия участники получили возможность встретиться с профессиональными баскетболистами, сыграть с ними на одной площадке и принять участие в мастер-классах. Организованные для молодежи развлекательные конкурсы вызвали большой интерес.