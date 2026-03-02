В Азербайджане дан старт проекту «Баскетбол везде!»

USD 1.7000
Состоялась официальная церемония открытия проекта «Баскетбол везде!», реализуемого по совместной инициативе и при поддержке баскетбольного клуба Sabah, ОАО Аzərlotereya и Федерации баскетбола Азербайджана.

Основной целью проекта является повышение доступности баскетбола для всех, эффективная организация досуга молодежи, а также ремонт и обновление баскетбольных площадок, способствующих формированию здоровых привычек и популяризации активного образа жизни. По словам организаторов, данная инициатива, наряду с развитием спортивной инфраструктуры в жилых районах, будет способствовать укреплению социальной солидарности.

Так, посредством нового сайта Basketbolheryerde.az граждане могут пройти регистрацию и предоставить подробную информацию о территориях, которые, по их мнению, подходят для обустройства баскетбольной площадки.

В рамках мероприятия участники получили возможность встретиться с профессиональными баскетболистами, сыграть с ними на одной площадке и принять участие в мастер-классах. Организованные для молодежи развлекательные конкурсы вызвали большой интерес.

Самым захватывающим моментом дня стал конкурс Beşdə 5, проведенный за главный приз в размере 5 555 манатов. Участники продемонстрировали свои навыки, командный дух и любовь к спорту.

Отметим, что Azərlotereya вносит значительный вклад в развитие баскетбола в стране. Компания также выступает спонсором Баскетбольного клуба Sabah, поддерживая деятельность команды и развитие местного баскетбола. Данное сотрудничество направлено на укрепление профессионального спорта и создание более широких возможностей для молодых баскетболистов.

