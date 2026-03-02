Как далеко могут долететь иранские ракеты?

Иран в случае дальнейшей эскалации способен создать угрозу для целей на европейском направлении за счет дальнобойных средств поражения, пишет Defence Express.

Речь идет прежде всего о баллистических ракетах, которые в иранском арсенале заявляются с дальностью порядка 2000–3000 км. Среди них называются Khorramshahr, Sejjil, Ghadr и Emad.

По оценке издания, именно эти системы обладают дальностью, позволяющей поражать цели за пределами Ближнего Востока при определенных сценариях применения.

Отдельно отмечается ударный компонент беспилотников: дроны семейства Shahed и их модификации, по оценке издания, могут преодолевать до 2000 км — в зависимости от версии аппарата и боевой нагрузки.