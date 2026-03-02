USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Как далеко могут долететь иранские ракеты?

19:43 491

Иран в случае дальнейшей эскалации способен создать угрозу для целей на европейском направлении за счет дальнобойных средств поражения, пишет Defence Express.

Речь идет прежде всего о баллистических ракетах, которые в иранском арсенале заявляются с дальностью порядка 2000–3000 км. Среди них называются Khorramshahr, Sejjil, Ghadr и Emad.

По оценке издания, именно эти системы обладают дальностью, позволяющей поражать цели за пределами Ближнего Востока при определенных сценариях применения.

Отдельно отмечается ударный компонент беспилотников: дроны семейства Shahed и их модификации, по оценке издания, могут преодолевать до 2000 км — в зависимости от версии аппарата и боевой нагрузки.

Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 492
Трамп: Арабские страны хотят воевать с Ираном
19:50 2605
Азербайджан против Северной Македонии в Баку
18:35 1363
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 2254
Взрывают и Ливан
18:57 3489
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
17:59 6796
Азербайджан и Россия обсудили расширение экономического сотрудничества
17:24 1586
Оверчук об эвакуации россиян в Азербайджан
17:25 4295
Жена Хаменеи скончалась от ранений
17:21 3231
Цена на газ в Европе взлетела выше $500
17:14 2586
Вице-премьер России у Алиева: обсудили самолет AZAL и многое другое
16:58 3549

