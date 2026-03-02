Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление

Украинские десантно-штурмовые подразделения (ДШВ) прорвали оборону на Александровском направлении и продолжают наступление. Об этом сообщил официальный телеграм-канал десантно-штурмовых войск ВСУ.

На данный момент освобождены 9 населенных пунктов. Еще три полностью зачищены от российских сил в зоне ответственности подразделений ДШВ. Работа по освобождению новых населенных пунктов продолжается.

Российские войска, несмотря на потери, продолжают предпринимать попытки удержаться, однако темп украинского наступления и разрушение логистики существенно ослабляют их позиции. Прорыв на Александровском направлении перерастает в устойчивую наступательную фазу, пишут украинские СМИ.