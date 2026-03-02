USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…

20:36 1676

На третий день войны Израиля и США с Ираном, когда фактически перекрыт Ормузский пролив, арабские страны подвергаются беспрецедентным обстрелам, а президент США Дональд Трамп заявляет о том, что война продлится еще несколько недель, на мировых финансовых биржах должны царить паника и хаос, но этого не происходит, отмечает в соцсетях израильский аналитик Василий Говорухин.

«Нефть. 20% мировой нефти заблокировано в Персидском заливе, а цены на черное золото выросли лишь на несчастные 8%. Добавим это число в контекст: 2019 год — удар хуситов по нефтедобывающим объектам Саудовской Аравии привел к росту на 14,5%, вторжение США в Ирак в 1990 году — 33%, падение иранского шаха в 1979 — 100%. Происходящее сегодня масштабнее всех этих событий вместе взятых, а цена не поднялась и на 10%.

Значение. Что это означает на практике? Люди, которые сегодня продают нефть на рынке, осознают, что они могут поднять цены лишь на 8%, чтобы игроки продолжали покупать товар. Если цены будут выше, то их товар не будет продаваться. Почему? Потому что все уверены в том, что уже через несколько недель можно будет купить нефть по более выгодным ценам.

Индексы. Дальше — больше. Если нелогичный рост израильских индексов после начала войны с Ираном мы уже видели, и он связан с переоценкой иностранными инвесторами рисков войны с режимом аятолл, то происходящее сегодня на американской бирже выглядит сюрреалистично.

США впервые с 2003 года начинают полномасштабную войну с другим государством, а все основные индексы американской экономики проседают всего на один процент на момент открытия биржи, а сейчас и вовсе приближаются к довоенному показателю и начинают расти снова. Рынок не верит в перспективу хаоса, развала Ирана или затяжной войны — а только в четкий и выверенный план, который подходит к своему завершению.

Арабы. С 1990 года страны Залива не участвовали в крупных региональных войнах с серьезными противниками (хуситы к таким не относятся). Им угрожали, их бомбили, на их территории устраивали теракты, а они раз за разом избегали своего участия в масштабных войнах. Но сегодня и они все ближе к тому, чтобы начать открыто наносить удары по иранской территории. И потому, что оставлять без ответа иранские удары по ним — это демонстрация слабости, но главное, — они тоже уже понимают, куда все движется.

И либо они станут участниками победного парада (наподобие тех стран, которые присоединились к союзникам в апреле 1945 года), либо же останутся в стороне от тех исторических изменений, которые сегодня происходят в регионе. Кстати, причин нанести удар по Ирану у них хватает и сейчас, но они продолжают с этим затягивать, ибо все еще не до конца уверены в исходе. В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли, мы поймем, что страны Залива окончательно для себя похоронили режим аятолл.

Ни «Хезболла», ни хуситы, ни обстрелы Ормузского пролива или арабских стран более не способны остановить тот исход событий, к которому все приготовились. Не только в регионе, но и на финансовых биржах», - пишет Говорухин.

Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 5534
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 681
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители срочно в номер; видео
19:55 20830
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку обновлено 21:26
21:26 2892
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 1677
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 1676
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 2719
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 2255
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 3445
Взрывают и Ливан
Взрывают и Ливан обновлено 18:57; видео
18:57 4175
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 8087

ЭТО ВАЖНО

Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
21:27 5534
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
Анкара против ударов: Эрдоган вступился за Иран
21:09 681
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители срочно в номер; видео
19:55 20830
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку
Азербайджан проигрывает Северной Македонии в Баку обновлено 21:26
21:26 2892
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…
20:36 1677
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
Украинские десантники прорвали российскую оборону и развивают наступление
20:28 1676
Иран запустил сверхтяжелую ракету
Иран запустил сверхтяжелую ракету видео
20:08 2719
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
Как далеко могут долететь иранские ракеты?
19:43 2255
НАТО отказалась воевать с Ираном
НАТО отказалась воевать с Ираном
18:28 3445
Взрывают и Ливан
Взрывают и Ливан обновлено 18:57; видео
18:57 4175
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль
США заявили, что Хаменеи уничтожил Израиль обновлено 17:59
17:59 8087
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться