В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли…

На третий день войны Израиля и США с Ираном, когда фактически перекрыт Ормузский пролив, арабские страны подвергаются беспрецедентным обстрелам, а президент США Дональд Трамп заявляет о том, что война продлится еще несколько недель, на мировых финансовых биржах должны царить паника и хаос, но этого не происходит, отмечает в соцсетях израильский аналитик Василий Говорухин.

«Нефть. 20% мировой нефти заблокировано в Персидском заливе, а цены на черное золото выросли лишь на несчастные 8%. Добавим это число в контекст: 2019 год — удар хуситов по нефтедобывающим объектам Саудовской Аравии привел к росту на 14,5%, вторжение США в Ирак в 1990 году — 33%, падение иранского шаха в 1979 — 100%. Происходящее сегодня масштабнее всех этих событий вместе взятых, а цена не поднялась и на 10%.

Значение. Что это означает на практике? Люди, которые сегодня продают нефть на рынке, осознают, что они могут поднять цены лишь на 8%, чтобы игроки продолжали покупать товар. Если цены будут выше, то их товар не будет продаваться. Почему? Потому что все уверены в том, что уже через несколько недель можно будет купить нефть по более выгодным ценам.

Индексы. Дальше — больше. Если нелогичный рост израильских индексов после начала войны с Ираном мы уже видели, и он связан с переоценкой иностранными инвесторами рисков войны с режимом аятолл, то происходящее сегодня на американской бирже выглядит сюрреалистично.

США впервые с 2003 года начинают полномасштабную войну с другим государством, а все основные индексы американской экономики проседают всего на один процент на момент открытия биржи, а сейчас и вовсе приближаются к довоенному показателю и начинают расти снова. Рынок не верит в перспективу хаоса, развала Ирана или затяжной войны — а только в четкий и выверенный план, который подходит к своему завершению.

Арабы. С 1990 года страны Залива не участвовали в крупных региональных войнах с серьезными противниками (хуситы к таким не относятся). Им угрожали, их бомбили, на их территории устраивали теракты, а они раз за разом избегали своего участия в масштабных войнах. Но сегодня и они все ближе к тому, чтобы начать открыто наносить удары по иранской территории. И потому, что оставлять без ответа иранские удары по ним — это демонстрация слабости, но главное, — они тоже уже понимают, куда все движется.

И либо они станут участниками победного парада (наподобие тех стран, которые присоединились к союзникам в апреле 1945 года), либо же останутся в стороне от тех исторических изменений, которые сегодня происходят в регионе. Кстати, причин нанести удар по Ирану у них хватает и сейчас, но они продолжают с этим затягивать, ибо все еще не до конца уверены в исходе. В тот момент, когда первая саудовская ракета коснется иранской земли, мы поймем, что страны Залива окончательно для себя похоронили режим аятолл.

Ни «Хезболла», ни хуситы, ни обстрелы Ормузского пролива или арабских стран более не способны остановить тот исход событий, к которому все приготовились. Не только в регионе, но и на финансовых биржах», - пишет Говорухин.